Kursexplosion bei Suedzucker!

Der Aktienkurs von Suedzucker hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -4,89 Prozent gefallen, was darauf hinweist, dass Suedzucker eine Outperformance von +18,49 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite im Durchschnitt bei -4,58 Prozent, wobei Suedzucker um 18,18 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Suedzucker-Aktie der letzten 200 Handelstage um 12,32 Prozent abweicht. Aufgrund dieser Abweichung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) 13,56 EUR, was einer Abweichung von -3,39 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Suedzucker. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Suedzucker daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Suedzucker von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI von Suedzucker liegt momentan bei 46,91 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt, dass Suedzucker auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Suedzucker eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Suedzucker kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Suedzucker jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Suedzucker-Analyse.

Suedzucker: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...