Kursexplosion bei Stroeer!

Die technische Analyse der Stroeer &-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 52,5 EUR lag, was einem Unterschied von +13,56 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 46,23 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 47,98 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +9,42 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Stroeer &-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Diskussionintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stroeer &-Aktie zeigt gemischte Signale. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Stroeer &-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt, dass die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.