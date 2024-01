Kursexplosion bei Storytel (B)!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei Storytel liegt der RSI bei 33,33, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 40,34 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“-Einschätzung hin.

Das Sentiment und der Buzz rund um Storytel können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine „Gut“-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Storytel von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 liegt bei 34,06 SEK, während der Kurs der Aktie bei 41,3 SEK liegt, was einer Abweichung von +21,26 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der GD50 beträgt 36,55 SEK, was einer Abweichung von +13 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Storytel daher das Rating "Gut".