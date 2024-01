Kursexplosion bei Storebrand Asa Adr!

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen. Er vergleicht die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen und hat einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Storebrand Asa liegt bei 27,45, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25 beträgt 48, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Analyse gilt die Aktie von Storebrand Asa als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,34 insgesamt 43 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Versicherungssegment. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Storebrand Asa-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +10,7 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 7,89 EUR nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Storebrand Asa.

Insgesamt erhält Storebrand Asa demnach Bewertungen von "Gut" in der relativen Stärke, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse, sowie eine "Neutral"-Bewertung im Sentiment und Buzz.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Storebrand Asa Adr-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Storebrand Asa Adr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Storebrand Asa Adr-Analyse.

Storebrand Asa Adr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...