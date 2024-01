Kursexplosion bei Southernes Bancshares!

In den letzten zwei Wochen hat das Anleger-Sentiment um Southern States Bancshares vor allem positiv ausgesehen. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen wurden ebenfalls hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Southern States Bancshares als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Southern States Bancshares-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51,8, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 von 25,48 bedingt eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Southern States Bancshares-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,18 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 29,25 USD (+26,19 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (25,67 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+13,95 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Damit erhält die Southern States Bancshares insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Southern States Bancshares 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Somit erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus die Bewertung "Neutral". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -11,11 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 26 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".