Kursexplosion bei South State!

Die Dividendenrendite von Southstate beträgt derzeit 3,02 Prozent, was im Vergleich zum durchschnittlichen Wert von 2,44 Prozent eine leichte Überbewertung darstellt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens neutral.

Im fundamentalen Vergleich zu anderen Handelsbanken wird Southstate als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,46 liegt, während das Branchen-KGV bei 15,73 liegt. Daher erhalten sie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Meinungen der Analysten zu Southstate waren in den letzten zwölf Monaten größtenteils positiv, mit 2 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 86,67 USD, was einem potenziellen Anstieg um 8,12 Prozent vom aktuellen Kursniveau von 80,16 USD entspricht. Auf Basis dieser Einschätzungen erhalten sie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment rund um Southstate ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit neun Tagen positiver Diskussion und zwei Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Southstate basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Gut"-Bewertung.