Kursexplosion bei SolarEdge!

Die Aktie von Solaredge bietet für Investoren aktuell eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche einen geringeren Ertrag von 2,15 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Solaredge hauptsächlich positiv gesprochen wurde. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren überwiegend positive Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Analysten haben Solaredge in den letzten zwölf Monaten insgesamt 13 positive, 3 neutrale und keine negativen Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 345,94 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 327,03 Prozent bedeutet, was erneut zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zur Branche der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung hat Solaredge in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 25,13 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -95,09 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gesamten Informationstechnologie-Sektor liegt die Rendite von Solaredge um 78,35 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.