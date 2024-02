Kursexplosion bei Software AG!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Die Software AG-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 32,9 EUR erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 38,48 EUR, was einem Unterschied von +16,96 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 35,63 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +8 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Informationstechnologie" hat die Software AG-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 87,03 Prozent erzielt, was 83,02 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 8,9 Prozent, und die Software AG liegt aktuell um 78,13 Prozent darüber, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Software AG liegt bei 46,51, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 29,27 und führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 169 liegt, was bedeutet, dass die Börse 169,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Software AG zahlt. Dies liegt 129 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 74 und führt zu einer Überbewertung der Aktie, die auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.