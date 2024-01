Kursexplosion bei Snowflake!

Die Snowflake-Aktie zeigt sich aus technischer Sicht in einer guten Verfassung. Mit einem Kurs von 201,23 USD liegt sie derzeit 17,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 23,47 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Snowflake liegt derzeit bei 41,92 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 22,51, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Snowflake war überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es acht positive und vier negative Tage, sowie zwei unklare Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Snowflake eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität gab es in den letzten 30 Tagen keine klare Tendenz. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Snowflake-Aktie aufgrund der technischen Analyse, Anlegerstimmung und Diskussionsintensität als "Gut" bewertet.