Kursexplosion bei Smart Eye AB!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen zu Aktien verändern. Bei Smart Eye wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Smart Eye Aktie mit 75,65 SEK derzeitig um +11,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +47,21 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 73, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Smart Eye diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für Smart Eye eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf der Diskussionstätigkeit, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.

