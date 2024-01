Kursexplosion bei Simon Property!

Simon Property Group Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Simon Property Group Inc. Die durchschnittliche Kursprognose von 135,5 USD für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotential von -5,01 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Simon Property Group Inc-Aktie zeigt einen Wert von 68 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 22,11, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Simon Property Group Inc.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung als "Neutral" Aktie, basierend auf sieben Handelssignalen mit 7 "Gut-" und 0 "Schlecht"-Signalen.

In Bezug auf die Diskussionintensität und die Stimmungsänderung wird Simon Property Group Inc langfristig eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben, da die Aktivität und die Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren haben. Zusammenfassend wird die Aktie von Simon Property Group Inc bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.