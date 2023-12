Kursexplosion bei Silex SystemsADR!

Die Dividendenrendite der Silex-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 4,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewertet die Redaktion diese Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Silex ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +17,51 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +22,71 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 3,06 Punkte, was bedeutet, dass Silex überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 30,27, was darauf hinweist, dass Silex weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Silex daher mit "Gut" für diesen Analysepunkt bewertet.