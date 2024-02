Kursexplosion bei Sichuan Chang Hong Electric!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Sichuan Changhong Electric wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war im gleichen Zeitraum positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Sichuan Changhong Electric in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,85 CNH liegt, während der Kurs selbst bei 4,75 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,06 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 4,92 CNH, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sichuan Changhong Electric-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Sichuan Changhong Electric mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Sichuan Changhong Electric mit einer Rendite von 68,65 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Aktie mit 81,54 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Sichuan Changhong Electric ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.