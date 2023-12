Kursexplosion bei ShotSpotter!

Der Aktienkurs von Soundthinking hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -60,58 Prozent erzielt, was mehr als 61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Software" lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei 0,98 Prozent, wobei Soundthinking mit 61,56 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dessen Basis ist Soundthinking mit einem Wert von 455,11 deutlich teurer als der Durchschnitt in der Branche "Software" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 60,97, was einem Abstand von 646 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Soundthinking-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (33) als auch der 25-Tage-RSI (31,54) unterstützen diese Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Soundthinking-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittlichen Schlusskurs von 23,85 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,72 USD, was einen Unterschied von +7,84 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (20,08 USD) zeigt einen positiven Trend mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+28,09 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Soundthinking also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.