Kursexplosion bei Shenzhen Coship Electronics!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Shenzhen Coship Electronics-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 10, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 30,51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shenzhen Coship Electronics.

Die Diskussionen über Shenzhen Coship Electronics in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Kommentare und Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Shenzhen Coship Electronics-Aktie mit -24,32 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 20,05 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt die Aktie mit 44,38 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Coship Electronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,91 CNH festgestellt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2,07 CNH um +8,38 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1,82 CNH eine Abweichung von +13,74 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Coship Electronics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.