Kursexplosion bei Shenyang Brilliance Automotive!

Der Aktienkurs von Shenyang Jinbei Automotive hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,79 Prozent erzielt, was 3,31 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" bei 12,56 Prozent, und Shenyang Jinbei Automotive liegt aktuell 1,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende hat Shenyang Jinbei Automotive eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Shenyang Jinbei Automotive bei 5,1 CNH und ist damit +2,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet jedoch "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +6,69 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Shenyang Jinbei Automotive über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Shenyang Jinbei Automotive in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".