Kursexplosion bei Shanghai Environment!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Shanghai Environment liegt bei 13,33, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 54, was als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Shanghai Environment in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,66 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Shanghai Environment eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl für den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,56 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen Wert von 9,28 CNH, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Shanghai Environment anhand der verschiedenen Indikatoren mit einer neutralen Bewertung versehen.