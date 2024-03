Kursexplosion bei Shanghai Chengdi Construction!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie finanzielle Kennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Diskussionen im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Shanghai Cdxj Digital eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Gut" eingestuft. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Bezogen auf den Aktienkurs hat Shanghai Cdxj Digital im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie um 13,64 Prozent unterdurchschnittlich ist. Auch im Vergleich zur Branche "Bauwesen" liegt die Rendite mit -13,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,78 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs nur bei 6,25 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bezieht man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ein, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Aktie als "Gut" bewertet, da der RSI7 anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist, während der RSI25 eine neutrale Einschätzung liefert, da weder überkauft noch überverkauft. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.