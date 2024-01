Kursexplosion bei Shandong Xiantan!

Der Aktienkurs von Shandong Xiantan verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,85 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,33 Prozent, was bedeutet, dass Shandong Xiantan eine Underperformance von -16,52 Prozent aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -10,59 Prozent, und Shandong Xiantan lag 16,26 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Shandong Xiantan. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz nahm in diesem Zeitraum zu, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shandong Xiantan daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Bei der Bewertung durch Anleger spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen von Shandong Xiantan untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Shandong Xiantan liegt bei 20, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 59,78 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".