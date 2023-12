Kursexplosion bei Shaanxi Coal Industry!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Shaanxi Coal Industry wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien im Zusammenhang mit Shaanxi Coal Industry diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Shaanxi Coal Industry derzeit 18,45 CNH, während der aktuelle Kurs bei 20,75 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +12,47 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 18,93 CNH, was einer Distanz von +9,61 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Kriterium der Stimmungsänderung wird daher als "Neutral" bewertet, während die Stärke der Diskussion mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Somit erhält Shaanxi Coal Industry in dieser Hinsicht auch ein "Neutral"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Shaanxi Coal Industry mit einer Rendite von 21,71 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" um mehr als 17 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite der Shaanxi Coal Industry mit 17,38 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.