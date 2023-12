Kursexplosion bei Sezzle!

Die technische Analyse der Sezzle-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 14,5 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 14,48 USD, was einem Unterschied von -0,14 Prozent entspricht, und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,65 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis erhält. Insgesamt erhält Sezzle im Bereich der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Sezzle in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Sezzle mit einem Wert von 6,54 derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich mit einem Wert von 30 eine neutrale Einstufung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sezzle positive Ausprägungen aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält Sezzle demnach positive Bewertungen in der technischen Analyse, Anleger-Stimmung, RSI und Sentiment und Buzz, was auf eine positive Entwicklung der Aktie hindeutet.