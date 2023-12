Kursexplosion bei Scandinavian Enviro Systems!

Die technische Analyse der Scandinavian Enviro-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,62 SEK, während der aktuelle Kurs bei 1,85 SEK liegt. Das ergibt eine Abweichung von +14,2 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 1,34 SEK liegt mit einer Abweichung von +38,06 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Scandinavian Enviro-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Scandinavian Enviro zu beobachten war. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der geringfügigen Veränderung in den Diskussionen in den sozialen Medien mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Scandinavian Enviro eingestellt. Es gab keinen signifikanten positiven Diskurs, aber auch keine übermäßig negativen Themen. Aufgrund dieser neutralen Einschätzung der Stimmung der Anleger erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength-Index (RSI), einem prominenten Signal der technischen Analyse, zeigt einen Wert von 30,87 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 21,5 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Scandinavian Enviro-Aktie auf Basis des RSI.

Scandinavian Enviro Systems kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Scandinavian Enviro Systems jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Scandinavian Enviro Systems-Analyse.

Scandinavian Enviro Systems: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...