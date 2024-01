Kursexplosion bei Safran!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken für die Safran-Aktie war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen mehr negative Kommunikation herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Safran unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Safran-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 147,15 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (163,98 EUR) um +11,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 159,15 EUR, was einer Abweichung von +3,03 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Die Dividendenrendite der Safran-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,39 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, 0) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Unsere Analyse ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Safran jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer. In den letzten vier Wochen konnten unsere Programme keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Safran feststellen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.