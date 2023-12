Kursexplosion bei STO!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die Aktie von Sto & wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 9,92, was 90 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Baumaterialien" von 102,54. Dadurch erhält die Aktie eine Einstufung "Gut" in der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Sto & im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite der Branche Baumaterialien eine Rendite von 0,25 % auf, was 5,1 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,35 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Der Aktienkurs von Sto & verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,78 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um 7,56 Prozent, was auf eine Underperformance von -20,34 Prozent im Branchenvergleich für Sto & hinweist. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) weist Sto & einen RSI-Wert von 22,37 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 45,35 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

