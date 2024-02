Kursexplosion bei SPX!

Die Spx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 86,11 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 109,62 USD, was einer Steigerung von 27,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 101,14 USD liegt der Schlusskurs um 8,38 Prozent höher, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Spx-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 53 auf. Das bedeutet, dass die Börse 53,63 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt, was 61 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 33. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie auf Grundlage des KGV ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Spx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (44) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (35,48) bestätigen diese Einschätzung und führen zu einem insgesamt "Neutral"-Rating hinsichtlich der RSIs.

Analysten bewerten die Spx-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, deutet die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 82 USD auf ein Abwärtspotenzial von 25,2 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Spx-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

