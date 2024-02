Kursexplosion bei Ross Stores!

Die Aktie von Ross Stores wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren positiv bewertet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 117,48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 142,51 USD liegt, was einer Abweichung von +21,31 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 134,92 USD liegt über dem Schlusskurs, mit einer Abweichung von +5,63 Prozent. Auf Basis dieser Werte erhält die Ross Stores-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Ross Stores 0,99 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,89 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens neutral bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Zudem wurden 6 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark zunimmt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Ross Stores.