Kursexplosion bei Ross Stores!

Die Aktie von Ross Stores wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 127,63 USD, was einem Abwärtspotenzial von -7,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Ross Stores eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Ross Stores-Aktie bei 113,93 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 138,2 USD, was einer Abweichung von +21,3 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (126,92 USD) liegt mit einem Abweichung von +8,89 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ross Stores daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erteilt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) wird Ross Stores aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 23,01, was einen Abstand von 37 Prozent zum Branchen-KGV von 36,78 bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ross Stores beträgt 22,18 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ross Stores daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.