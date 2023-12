Kursexplosion bei Rhythm!

Die Rhythm-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 23,36 USD erreicht, während der Aktienkurs selbst bei 49,64 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie 112,5 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 32,76 USD, was einer Distanz von +51,53 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Rhythm-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 37 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 24,34, was bedeutet, dass die Aktie hier als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Rhythm.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Rhythm-Aktie insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 49,64 USD ergibt sich laut Analysten eine Kursprognose von 39,2 USD, was einem Abwärtspotenzial von -21,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für Rhythm.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Rhythm in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.