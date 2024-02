Kursexplosion bei Raubex!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können mit Hilfe unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Raubex jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet wird.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Raubex bei 7,03, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,88 in der Branche "Bauwesen" liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Raubex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,26 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,34 EUR weicht somit um +6,35 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Betrachten wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (1,35 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Raubex-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Raubex derzeit eine Dividendenrendite von 4,99 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Bauwesen") von 3,12 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von 1,88 Prozentpunkten.