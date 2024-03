Kursexplosion bei Qurate Retail!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Qurate Retail liegt das aktuelle KGV bei 10, während vergleichbare Unternehmen im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 35 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Qurate Retail daher unterbewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Qurate Retail-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,85 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,27 USD weicht um +49,41 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 1,02 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+24,51 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Auch die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr von 40,4 Prozent zeigt eine Überperformance im Vergleich zum Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 45,91 Prozent und zum Branchendurchschnitt von 1 Prozent um 39,4 Prozent.

Insgesamt erhält die Qurate Retail-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund der fundamentalen, technischen und Anleger-Aspekte sowie der Branchenvergleich Aktienkurs.