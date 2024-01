Kursexplosion bei Progressive!

Weitere Suchergebnisse zu "Progressive":

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Progressive liegt bei 18,06, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40 für die Progressive, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Progressive daher eine Einstufung von "Gut" in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Versicherung"-Branche hat die Progressive in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,66 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 18,68 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,98 Prozent im Branchenvergleich für die Progressive. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,15 Prozent im letzten Jahr, wobei die Progressive 17,51 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Progressive ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen konzentrierte sich der Meinungsmarkt insbesondere auf die positiven Themen rund um Progressive, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die Progressive derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 141,89 USD, während der Kurs der Aktie bei 168,9 USD liegt, was einer Abweichung von +19,04 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt aus Sicht des Aktienkurses selbst eine Abweichung von +5,03 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" für die Progressive.