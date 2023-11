Kursexplosion bei Porch!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Porch, die im Segment "Software und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.11.2023, 10:31 Uhr, mit 0.679 USD.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Porch als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Porch vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 7,75 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 1041,38 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0.679 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Porch für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Porch für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Porch insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Porch verläuft aktuell bei 1,39 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 0.679 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -51,15 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,72 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Porch-Aktie der aktuellen Differenz von -5,69 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".