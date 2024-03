Kursexplosion bei Popular!

Weitere Suchergebnisse zu "Popular":

Mit einer Dividendenrendite von 3,06 Prozent liegt Popular 135,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "unrentables Investment" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Popular veröffentlicht. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem die positiven Themen rund um Popular diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,97 ist die Aktie von Popular auf Basis der heutigen Notierungen 68 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Popular eine Performance von 44,32 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 0,15 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +44,17 Prozent im Branchenvergleich für Popular. Zudem übertraf Popular den "Finanzen"-Sektor um 36,31 Prozent in Bezug auf die Rendite im letzten Jahr. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.