Kursexplosion bei Pixelworks!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Pixelworks beträgt 19,1, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird. Dieser Wert wird anhand der Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen berechnet. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI-Wert von 18, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Pixelworks eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,06 % für die Halbleiter- und Halbleiterausrüstung als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Pixelworks in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,11 % erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 3927,19 % gestiegen, was zu einer Underperformance von -3874,08 % für Pixelworks führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 579,49 % hatte, lag Pixelworks um 526,38 % darunter. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pixelworks mit einem Wert von 59,33 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, der bei 75 liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig" und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".