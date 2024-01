Kursexplosion bei Panasonic!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Der Aktienkurs von Panasonic hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 16,71 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -3,21 Prozent für Panasonic entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 19,65 Prozent im letzten Jahr, wobei Panasonic 6,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Panasonic in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Panasonic in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen wurden insbesondere positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Auswertung ergab 5 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Panasonic wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie verzeichnete eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Panasonic in diesem Punkt somit eine "Gut"-Einstufung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Panasonic beträgt aktuell 2. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ergibt sich eine negative Differenz von -0,94 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Panasonic von Analysten eine "Neutral"-Bewertung.