Kursexplosion bei PTT Exploration & Production!

Die Dividendenrendite von Exploration & Production Pcl liegt derzeit bei 1,84 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ergibt sich eine Differenz von -26,31 Prozent. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Exploration & Production Pcl 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 27 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet, was der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie einbringt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Exploration & Production Pcl derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 23,34 USD, während der Kurs der Aktie (28,2 USD) um +20,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 27,93 USD, was einer Abweichung von +0,97 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktie von Exploration & Production Pcl in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

