Kursexplosion bei Okoworld!

Die Oekoworld-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 31 EUR gehandelt, was einer Entfernung von -6,57 Prozent vom GD200 (33,18 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Tendenz. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 31,69 EUR, was zu einem Abstand von -2,18 Prozent führt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Oekoworld liegt derzeit bei 29,41 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 53,93, was darauf hindeutet, dass Oekoworld weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich also ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Oekoworld-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -33,66 Prozent erzielt, was 39,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 3,96 Prozent, und Oekoworld liegt aktuell 37,62 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Oekoworld als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 9,26 insgesamt 85 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 60,61. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".