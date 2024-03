Kursexplosion bei Nvidia!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktienanalyse von Nvidia zeigt, dass Analysten die Aktie langfristig als "Gut"-Titel einschätzen. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 26 die Aktie als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Im letzten Monat gab es 9 "Gut"-Empfehlungen und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige Bewertung als "Gut"-Titel bestätigt. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 617,86 USD, was einer Erwartung von -29,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass Nvidia über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut" für Nvidia in diesem Punkt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nvidia-Aktie derzeit um +26,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +72,59 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nvidia bei 26,63, was unter dem Branchendurchschnitt von 73,54 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

