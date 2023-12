Kursexplosion bei Norsk Hydro ASA!

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an einem Tag die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Norsk Hydro Asa, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Norsk Hydro Asa als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 20,66 liegt es insgesamt 80 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 102,66 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Norsk Hydro Asa von 6.078 EUR eine positive Entwicklung, da er mit +5,7 Prozent Entfernung vom GD200 (5,75 EUR) bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,42 EUR auf, was einem Abstand von +12,14 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Norsk Hydro Asa-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 44,23, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

