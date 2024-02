Kursexplosion bei NextEra Energy!

Von den insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Nextera Energy-Aktie sind alle 4 Einstufungen "Gut", was im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier bedeutet. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates. Der durchschnittliche Kurszielwert liegt bei 87,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 53,14 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 57,03 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist dementsprechend "Gut". Insgesamt erhält Nextera Energy also von Analysten ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs der Nextera Energy von 57,03 USD einen Abstand von -11,92 Prozent vom GD200 (64,75 USD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der eine mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 59,35 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,91 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Nextera Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -27,97 Prozent erzielt, was 25,52 Prozent unter dem Durchschnitt ("Versorgungsunternehmen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt -2,46 Prozent, wobei Nextera Energy aktuell 25,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy liegt bei einem Wert von 27, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Stromversorger" (KGV von 129,93) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Nextera Energy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.