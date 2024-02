Kursexplosion bei Netflix!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 18 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktualisierten Analystenbewertungen für den letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 521,09 USD, was einem Abwärtspotenzial von -13,39 Prozent entspricht. Daher erhält die Netflix-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Netflix liegt bei 42,95, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 24,82 und deutet damit auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung beobachtet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich jedoch leicht verringert. Insgesamt erhält Netflix auf dieser Ebene ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Netflix-Aktie von 601,67 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 445,06 USD liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 525,29 USD liegt der Schlusskurs um 14,54 Prozent darüber, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Netflix-Aktie in allen analysierten Bereichen mit einem "Gut"-Rating versehen.