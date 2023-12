Kursexplosion bei Natera!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Natera-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 33,74, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Natera.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Natera beträgt 11, während vergleichbare Unternehmen in der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt ein KGV von 104 haben. Dies zeigt, dass Natera aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite von Natera im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 2,48 Prozentpunkten bietet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Analysteneinschätzung für die Natera-Aktie zeigt, dass von insgesamt 9 Analystenbewertungen 8 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating. In einer Betrachtung der letzten zwölf Monate ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 66,56 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 6,25 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 62,64 USD bedeutet. Basierend auf diesen Daten ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Natera-Aktie. Insgesamt erhält Natera somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.