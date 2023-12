Kursexplosion bei Nameson!

Der Textil- und Bekleidungshersteller Nameson hat bekannt gegeben, dass er eine Dividendenrendite von 14,25 % auf Basis der aktuellen Kurse ausschüttet. Dies ist um 8,06 Prozentpunkte höher als der Branchendurchschnitt von 6,19 %, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nameson derzeit bei 0,48 HKD. Der Aktienkurs von 0,52 HKD liegt somit um +8,33 Prozent über diesem Wert, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der GD50, liegt mit 0,47 HKD um +10,64 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsaktivität im Vergleich zur Aktie gemessen, weshalb die Bewertung hier neutral ausfällt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Zuletzt wurde Nameson im Hinblick auf fundamentale Indikatoren bewertet und ergab sich, dass die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen wird. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,07 ergibt sich ein Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,99, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.