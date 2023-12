Kursexplosion bei NH Hoteles!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen mit den Gesamtbewegungen ins Verhältnis setzt. Der RSI für Nh Hotel liegt bei 23,64, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Nh Hotel auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Nh Hotel diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Der gleitende Durchschnittskurs der Nh Hotel liegt derzeit bei 4,08 EUR, während der aktuelle Aktienkurs 4,205 EUR beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,06 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,9 EUR, was einer Distanz von +7,82 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtbewertung "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nh Hotel festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Nh Hotel in dieser Kategorie daher die Bewertung "Neutral".