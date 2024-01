Kursexplosion bei Moleculin Biotech!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Moleculin Biotech liegt derzeit bei 14,37, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 27, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und auch hier als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Diskussionsintensität im Internet für die Moleculin Biotech gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war während dieses Zeitraums negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Moleculin Biotech derzeit bei 0,62 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,924 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +49,03 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Ebenso zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,58 USD, was zu einem Abstand von +59,31 Prozent führt und auch als "Gut" eingestuft wird. Alles in allem wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Gut" vergeben.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung für die Moleculin Biotech-Aktie hin. Insgesamt liegen 2 positive Bewertungen, 0 neutrale Bewertungen und 0 negative Bewertungen vor. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie im letzten Monat war ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 4 USD angesiedelt, was auf eine zukünftige Performance von 332,9 Prozent hinweist und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher wird von der Redaktion insgesamt das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben.