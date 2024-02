Kursexplosion bei Mindtell!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die technische Analyse von Mindtell-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,11 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,086 HKD liegt. Dies bedeutet einen Unterschied von -21,82 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 0,08 HKD, wobei der letzte Schlusskurs um +7,5 Prozent darüber liegt. Daher wird die Mindtell-Aktie in diesem Fall mit einem "Gut"-Rating bewertet und insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche erzielte Mindtell in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,23 Prozent. Dies stellt im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -18,5 Prozent in der Branche eine Outperformance von +9,27 Prozent dar. Ebenso übertrifft Mindtell den "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -21,41 Prozent aufweist, um 12,18 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Mindtell auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch weder Überkauf noch -verkauf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Mindtell-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Darüber hinaus weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mindtell ein Verhältnis von 17 auf, was bedeutet, dass die Börse 17,66 Euro für jeden Euro Gewinn von Mindtell zahlt. Dies liegt 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 42 und führt zu einer Unterbewertung des Titels, der daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird.