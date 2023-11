Kursexplosion bei Meiragtx!

Die langfristige Meinung von Analysten zu Meiragtx-Aktien ist grundsätzlich positiv. Insgesamt bewerten 2 Analysten die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 31,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie eine potenzielle Performance von 486,59 Prozent erzielen könnte, da der aktuelle Kurs bei 5,37 USD liegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch, dass Meiragtx in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,4 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 91,93 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -111,33 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt die Performance von Meiragtx mit einem Wert von 90,41 Prozent unter dem Durchschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 5,37 USD um +13,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als kurzfristig positiv bewertet wird. Jedoch liegt der Kurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage um -10,35 Prozent niedriger, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Was die Dividende betrifft, so bietet Meiragtx derzeit keine Dividendenrendite an, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie zu einem geringeren Ertrag von 2,52 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt wird die Aktie von Meiragtx aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien mit einem gemischten Bild bewertet. Analysten sehen langfristig Potenzial, während kurzfristig und im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche und des Sektors eine gewisse Unterperformance festgestellt wird.