Kursexplosion bei Medirom Healthcare Technologies!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Medirom Healthcare-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 29, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 34,66 ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für Medirom Healthcare.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Medirom Healthcare. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Medirom Healthcare. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Sentiment- und Buzz-Analyse.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Medirom Healthcare-Aktie bei 5,6 USD, was eine "Gut"-Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,993 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +7,02 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von +12,65 Prozent und damit ein "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung für Medirom Healthcare.