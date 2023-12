Kursexplosion bei Mayr-Melnhof Karton!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Mayr Melnhof Karton wird anhand des RSI der letzten 7 Tage bewertet, welcher momentan bei 7,14 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Mayr Melnhof Karton eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie mit einem Kurs von 125,8 EUR nun +8,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" angesehen. Die Aktie wird charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Mayr Melnhof Karton beträgt 3,39 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,51) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Mayr Melnhof Karton spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. Überwiegend neutrale Themen wurden in den Kommentaren der vergangenen Tage angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Mayr Melnhof Karton in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.