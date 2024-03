Kursexplosion bei Lundin Gold!

Lundin Gold: Analysten bewerten die Aktie positiv

Lundin Gold schüttet eine Dividende von 3,46 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,64 %) nur leicht niedriger ist. Die Einstufung für die Ausschüttung ist daher "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Lundin Gold eine Rendite von 11,45 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Rendite für die "Metalle und Bergbau"-Branche lag in den letzten 12 Monaten bei -22,39 Prozent, während Lundin Gold eine Rendite von 33,84 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben die Aktie von Lundin Gold in den letzten 12 Monaten positiv bewertet, mit 4 Kaufempfehlungen, 2 neutralen Einschätzungen und keiner negativen Bewertung. Auch die jüngsten Bewertungen ergaben ein positives Bild, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" (1 Kauf, 1 Neutral, 0 Verkauf). Das Kursziel der Analysten für Lundin Gold liegt im Durchschnitt bei 19,42 CAD, was einem erwarteten Kursanstieg von 11,27 Prozent entspricht. Die Analysten stufen die Aktie daher insgesamt als "Gut" ein.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lundin Gold mit 14,24 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (334,67). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt erhalten Analysten und fundamentale Analyse die Aktie von Lundin Gold positive Bewertungen, was Investoren ein positives Signal geben könnte.